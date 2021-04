FESTIVAL ⟩ Vaata, kes esinevad suvisel Kapa Festivalil

Festivali peaesinejana astub kuulajate ette kodumaine folk-rock muusika lipulaev Trad.Attack! . Kaheksa aastat tagasi Eesti muusikataevasse ereda komeedina lennanud bänd on esinenud kümnetes riikides üle maailma ning pälvinud hulgaliselt muusikaauhindu. Eelmisel aastal ilmunud albumiga «Make Your Move» jõuti esimese Eesti bändina Grammy’de eelselektsiooni ning albumilt pärit looga «Armasta mind» võideti Eesti muusikaauhindade jagamisel parima laulu tiitel.

Trad.Attack!-i kitarristi Jalmar Vabarna sõnul on bändil hea meel sel suvel kodumaal kontserte anda. «Kui muidu on meie suved möödunud suuresti välismaal tuuritades, siis tänavu kasutame võimalust ja anname valitud kontserdid kodumaisele publikule. Kapa Festival on pika traditsiooniga muusikasündmus – ootame väga sealse publikuga kohtumist,» sõnas Vabarna.