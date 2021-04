KARM VIDEO ⟩ Vabavõitlustuus sai valusa vigastuse

Hall võitis kohtumise, ilma et oleks Weidmani suunas ainsatki lööki teinud. UFC bossi Dana White'i sõnul oli see esimene kord, kui sel viisil keegi UFC sarja matšis võitjaks kuulutati.

Nüüd on Weidman Instagramis rääkinud, et operatsioon kulges hästi, kuid urineerimisega oli raskusi. Voodis lamades see mehel ei õnnestunud, kuna ta oli anesteetikume ja valuvaigisteid täis pumbatud.