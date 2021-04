Türgi läheb pea kuuks ajaks lukku

Lockdown'i ajal on töökohad suletud ja toimub kaugtöö, v.a. siseministri kinnitatud vältimatutes töökohtades (põhiliselt toiduainetööstus ja tootmine). Kohvikud ja restoranid pakuvad ainult tellimisteenust, supermarketid on pühapäeviti suletud. Kõik haridusasutused on kontaktõppeks suletud ja eksamid on edasi lükatud. Linnadevaheline liikumine toimub ainult lubadega, ühistransport opereerib 50% võimsusega.