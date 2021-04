PILDID JA VIDEO ⟩ Sesterite pere tilluke lemmik läks 20-eurosest tordist pöördesse!

Riigikogu Isamaa fraktsiooni liikme Sven Sesteri peres on kaks pomeraniani tõugu koera - Cookies and Candys ja Moon in the Mind ehk lihtsamalt öeldes Kuki ja Moon. Viimasest kaheksa kuud vanem Kuki sai 25. aprillil kahe aastaseks ja teenis välja piraka sünnipäevakingi.