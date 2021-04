Briti aerulauatajad sattusid olukorda, mis paneks vere tarretama ka kõige julgematel

«Alguses arvasime, et meie ümber tiirutab kaks delfiini,» ütles Torquay sadamas tundi andnud aerulaua instruktor Owin Wong. «Siis aga kuulsime, kuidas sadamakail seisvad inimesed hüüavad, et «Hai! Hai!» lisas ta.

Wongi sõnul oli ta algselt veidi hirmul, sest arvas, et tegemist on rebashaiga, kes on üsna agressiivne ja võib ka inimesi rünnata. Kui mees aru sai, et nende juures on siiski hiidhai, võttis ta rahulikult ja soovitas ka oma õpilastel seda hetke nautida.

Hiidhai ja aeulauatajad. FOTO: Kurt Dettman / SWNS.COM/Scanpix

«Olen kuulnud, et hiidhaid end tavaliselt niimoodi ei näita, mistõttu olen väga õnnelik, et seda kogeda sain,» ütles Wong, kelle sõnul näitab see, kui eriline võib Suurbritannia metsik loodus olla.

Hiidhai on vaalhai järel maailma suuruselt teine kala. Suurima mõõdetud isendi pikkus on olnud 12,3 meetrit, kuid keskmiselt jääb see 6-8 meetri vahele. Hiidhai on planktontoiduline.