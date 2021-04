Valga vallavanem Ester Karuse kaotas hoobilt töö: opositsioon surus jõuga majja sisse

Karuse vastab teisipäeval juba uuele telefoninumbrile, kuna võimuvahetusega võeti poliitikult kähku ära nii number kui ka ligipääs tööarvutile. Karuse sõnul tehti see lüke ära juba põhimõtteliselt eilse istungi ajal. «Võib öelda, et ühe uue valitsuse liikme käsi on mängus, ta on varem ka seal majas töötanud teenistusejuhina ja tema alluvuses on kaks itipoissi,» paljastab Karuse, kuidas vallamajas ussitab.