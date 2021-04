VIDEO ⟩ Austraallane raiub nagu rauda, et on prints Charlesi ja hertsoginna Camilla salapoeg

Suurbritannias sündinud, kuid Austraalias elav Simon Dorante-Day väidab, et on Briti prints Charlesi ja hertsoginna Camilla salapoeg

Kui mehe väide peab paika, siis sündis ta 1965. aastal 17-aastasele Charlesile ja 18-aastasele Camillale. Teada on, et Charles ja Camilla kohtusid alles 1970. aastal.

Dorante-Day on saatnud Briti kuninglikule perekonnale kirju ja palunud Charlesil, Camillla ja ka kuningannal teha DNA-test, et geneetikud saaks seda võrrelda tema DNAga. Briti kuningakoda ei ole talle vastanud.

Dorante-Day on ka varem meedias esinenud avaldustega, et ta on Walesi printsi poeg, kuid nüüd olevat tal uut fotomaterjali, mis tõendab, et ta on Elizabeth II sugulane ta poja Charlesi kaudu.