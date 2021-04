FOTOD ⟩ Kaks nädalat koomas olnud legendaarne Rootsi kõrgushüppaja Patrik Sjöberg edastas karmi sõnumi

Sjöberg ülistas haigla töötajaskonda, kuid koroonaeitajatele on tal konkreetne sõnum:

«Pandeemiaeitajatest pasapead peaksid rääkima nendega, kes haiglates töötavad. Nad töötavad palehigis ja on tõelised kangelased ega pea kuulama fooliummütside või harrastusteadlaste jutte.»

Kuigi Sjöbergil ei olnud koroonat, esinesid tal samasugused sümptomid. Rootsi legendil on koroonakõhklejatest villand, vahendas Iltalehti.

«Saan nüüd aru, kui lähedal oli see, et ma poleks eluga pääsenud. Austan kõiki, kes minu eest hoolitsesid. Saatan minu sees ütleb, et kõikide haiguste eitajad ja idiootidest vaktsiinivastased peaksid tundma, kuidas oleks olla ilma ühiskonna abita. Kuid nii ei tohi mõelda, ega ju,» lõpetas Sjöberg postituse.