ELU 25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Kuul pähe. Ametkondlik bürokraatia hävitab Eestit igast otsast.

Teenistusastmete tabel andis kohe selguse ka palgasüsteemis. Mida rohkem paguneid, seda pikem rubla. Paguneid võis aga usina pugemisega juurde teenida.

Pigem meenutab olukord rohkem kui sajanditagust Vene tsaari aegset ametnike tsiviilarmeed. No täitsa sarnane asi, Venemaal reguleeris neid asju teenistusastmete tabel, mis pani paika sõjaväelaste ning õukonna- ja tsiviilametnike positsiooni ja staatuse.

Just nimelt – teenistusastmete tabel. Selle kehtestas muuseas juba Peeter I. Samas seaduses olid rangelt kirja pandud ka ametnike omavahelised suhted, teenistusredeli aluseks olid sõjaväelised auastmed. Sellega oli kohe selge, milline ametnik tohib rohkem lõugu laiutada ja rohkem otsustada, aga tegelikult oli see ametnike armee sisemine kaitsestrateegia, millest läbi oli võimatu murda.

Veelkord. Kui ikka tsiviilametnikel on auastmeid ja "tähtsuse järjekord" nagu sõjaväes, on see juba iseenesest täieliku bürokraatia aluseks. Vene kirjanduses on palju kirjutatud "väikese" ja "suure" ametniku konfliktidest, rääkimata konfliktist kogu muu ühiskonnaga.

Teenistusastmeid omasid alguses lisaks tavalistele riigiametnikele isegi vaimulikkonna liikmed, teenistujate abikaasad, aga ka keisri õukonnas daamid.

Ametnike palga kasv on tänane trend

Tuletame uuesti meelde. Iga 50 Eesti elaniku kohta teeb "kusagil midagi" üks riigi- või omavalitsusametnik. Sealjuures on õpetajaid – kes on küll riigipalgalised, aga ei kuulu "avalike teenistujate rühma" – iga 90 elaniku kohta üks, see on umbes 1 kümne õpilase kohta (lasteaiad ja koolid kokkuliidetuna).

Politseinikke on üks umbes 130 inimese kohta. Ja kui neid numbrikesi vaadata, selgub, et ametnike rohkusega on laialt üle pingutatud. Politseinike suhtnumbriga ühiskonnas võrreldes võiks ka ametnikke olla kaks korda vähem.

Kui lihtsam on tooli vajuda ning saja muu ametkonnaga kirjavahetust pidada, pole isu kellelgi hakata riskantsema valdkonnaga tegelema, olgu selleks näiteks eraettevõtlus või töö erafirmas, kus alati on võimalus, et palk sõltub töö kvaliteedist ja projekt võib ka nässu minna.

Jõuame siinse loo algusesse tagasi ja mõtleme, mida see üha kasvav ametnike armee siis ka head teeb? Esiteks on trendiks ametnike palga kasv ja seda juba mõnd aega, mis meelitab sellesse mittetootvasse sektorisse uusi nägusid. Täiesti arusaadav. Kui lihtsam on tooli vajuda ning saja muu ametkonnaga kirjavahetust pidada, tegeleda "neitsioliivi" nime ning kraanikaussidega, pole isu kellelgi hakata riskantsema valdkonnaga tegelema, olgu selleks näiteks eraettevõtlus või töö erafirmas, kus alati on võimalus, et palk sõltub töö kvaliteedist ja projekt võib ka nässu minna.