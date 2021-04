METSIK MÜRGEL ⟩ Hollandis mattusid tänavad karmidest piirangutest hoolimata juubeldava inimmassi alla

Amsterdami linnavalitsus tegi avalduse, kus kutsus teisipäeval üles väliskülalisi mitte linna külastama, sest linn on «liiga täis». Selline ootamatu teade tehti Kuningapäeva puhul, kui kohalik rahvas tuli kõige kiuste massiliselt tänavatele pidutsema.

Kohaliku meedia teatel jäid ära kõik traditsioonilised tänavaturud ja kontserdid. Samuti kehtib riigis praegu range kord, kus kodust välja minnes võib kohtuda maksimaalselt ühe inimesega ning kõik ärid on suletud. Sellest hoolimata kogunes päikeselise päeva puhul välja tuhandeid.

Linnaväljakud oli täis juubeldavat rahvast, samuti kanalid. «Tähistagem Kuningapäeva kodus,» rõhutas ka linnavalitsus. Päeval hakati Amsterdamis ka avalikke parke sulgema. Kuningas Willem Alexander avaldas aga lootust, et sellist piirangutega Kuningapäeva «ei pea kunagi kordama».

Koningsdag'iga tähistatakse Hollandis kuninga sünnipäeva. Seepärast on ka kuupäev aastasadade jooksul muutunud. Kuninganna Beatrixi võimuaja lõpuni 2013. aastal oli see traditsiooniliselt 30. aprillil, kuid praeguse Willemi sünnipäev on vaid kolm päeva enne seda, seepärast muudeti ka kuupäeva.