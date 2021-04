Uus-Meremaal jäi koer dopinguga vahele

Põhjus selles, et ühel tema koertest avastati uriiniproovist nii metaamfetamiini kui amfetamiini.

Muuhulgas kihlvedude ja hurtade võiduajamiste eest vastutav minister Grant Robertson teatas nädal varem, et kavatseb hurtade võidujooksude kohta raporti koostada. Ministri sõnul on viimasel ajal sagenenud juhtumid, kus koerad on kas surnud või vigastada saanud.