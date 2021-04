Tänaseks on Fredil TikTokis juba üle 600 000 jälgija ning tema videoklippidele on positiivselt reageeritud kokku ligi 23 miljonit korda. Võrdluseks, Eesti üks tuntuim tiktokker Kerli Paaslepp on ligi üle 950 000 fänniga teeninud veidi alla 14 miljoni positiivse reaktsiooni ehk laigi (ingl like).