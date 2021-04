KUUM KLÕPS ⟩ Brigitte Susanne Hunt põrutas Dubaisse: patt oleks nuriseda

Brigitte Susanne Hunt puhkab praegu Araabia Ühendemiraatide suurimas linnas Dubais. Koos sõbrannaga puhkama läinud Brigitte on jaganud reisist juba kahte pilti ning mitmeid Instagrami-lugusid.

Bikiinipildi pealkirjas tegi Brigitte ingliskeelse ütlusega «I catch feelings not flights» nalja, et 2020. aastal ta püüdis tundeid, mitte ei jooksnud lennukitele. Kestval aastal proovib ta just viimast teha.