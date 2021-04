VIDEO ⟩ Venemaal Habarovskis lõhkus jää tugeva metallaia, nagu see oleks paberist

Habarovski kõige soojema kuu juuli keskmine temperatuur on +21,4 kraadi. Kõige külmema kuu jaanuari keskmine temperatuur on −20,5 kraadi. Juunis, juulis ja augustis on mõõdetud sooja üle +35 kraadi, detsembris, jaanuaris ja veebruaris alla −35 kraadi. Aasta keskmine temperatuur on +2,1 kraadi.