VIDEOINTERVJUU ⟩ Pika eetripausi katkestav raadiolegend Allan Roosileht: üritan kerget retrot teha!

Mullu augusti keskel kirjutasid kõik Eesti meelelahutusväljaanded, et Star FM saatejuht Roosileht väsis raadiotööst ja paneb ameti maha. Põhjus oli toona lihtne, Allanist ei saanud 15 aasta jooksul tõelist hommikuinimest.

Täna sai avalikuks uudis, et Roosileht on tagasi. Juba sel laupäeval on võimalik kõigil Raadio 2 helinupp põhja keerata, sest tunni aja jooksul hakkab sealt kostma vana head retromuusikat.