Kustutab minevikku: vabaka mässaja muutis oma nime ja tuli R-Kioskist töölt ära!

Oma uut nime, mis on Daniel Rüütmann , esitles mees teisipäevases Eeva Esse telesaates «ESSE». «Ma loobusin oma vanast kestast ja võtsin endale ema neiupõlve nime! Heidy Tamme ütles mulle juba ammu, et saagu sinust Daniel ja nii saigi!»

Toompeal ja Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldustel silma paistnud Rüütmann jaoks on nüüd ka minevik Keskerakonda kuulumine, aga see pole veel kõik.

Koroonaeitajast aktivist rääkis Elu24le, et kuigi ta koroonat ei pelga ja on eiranud kõiki piiranguid, siis tööl kandis ta ilusti kolm päeva järjest maski ja väidetavalt jäi selle tagajärjel ka haigeks jäi. «Ise olin loll, et maski kandsin!»