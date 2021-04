Korvpallitreener Andres Sõber ausalt ja avameelselt suhtest alkoholiga

Alkohol on mehe elu palju mõjutanud. «Nüüd takkajärgi on seda hea rääkida, sest neid võite ja kaotusi keegi takkajärgi ära ei võta, aga eks sai tead nihuke haigus sisse. Vanasti, kui mängisid ise, võtsid sõpradega koos.»

Sõbra sõnul pole ta kunagi mitu päeva järjest alkoholi liigtarvitanud, kuid mängueelsel õhtul on seda siiski joodud. «Tihti on nii, et kui eelmine õhtu võtad ja järgmine päev on mäng, siis kui kaine sa ikka oled.»