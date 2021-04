Kolmas päev Käsmus. Mu aiamajakese aken ja uks avanevad hommiku poole. Kell on seitse, ärkasin varese – või oli see kajakas? – häälitsemise peale. Need, kes parasjagu siin huikavad ja naeravad, on igatahes kajakad. Ilm on läinud kergendavalt jahedamaks, homsest lubab juba sadu. Otsustasin, et kirjutan hommikuti. Eile laenasin kuurist siinset jalgratast – milline tore võimalus! – ja väntasin neeme tippu. Lugesin ja päevitasin paar tundi, siis mööda hunnitu merevaatega kergliiklusrada Võsu poole ja tagasi. Olen mõne sõna vahetanud Anu Tontsi ja Piret Rauaga, kes siin perega on. Siinne seltskond on väga taktitundeline ja viisakas, üksteist püütakse võimalikult vähe häirida.