PILDID ⟩ Huvitavad reeglid naiste rannakäsipallis: bikiinide alaosa peab olema võimalikult pingul...

Rannakäsipall kuulub Rahvusvahelise käsipalliliidu (IHF) juhtimise alla ning IHFi reeglite kohaselt peab naismängija mänguvorm koosnema ülemisest osast ning bikinide alaosast. Mehed peavad kandma lühikesi pükse ning varrukateta särki.

Naiste rannakäsipalli EM Poolas 2019. FOTO: Marcin Bulanda/imago images / Newspix

Lisaks on reeglistikus kirjas, et naiste alumine bikini osa peab olema pingul ning selle lõige peab minema jala ülaosa suunas üles ja külje pikkus ei tohi ületada 10 sentimeetrit. Ülemises osas peavad käte avad ulatuma seljaosas võimalikult sügavale.

Taani naiskond Doha turniiril 2019. FOTO: {byline} via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

Sellised reeglid tekitasid Norras skandaali. Nüüd rääkis Norra meedia, et riigi käsipalliliit on on teinud muudatusettepanekud ning need on ka Euroopa käsipalliliidu (EHF) poolt aktsepteeritud.

Reeglid on siiski IHFi teha, kuid nüüd hakkab EHF omakorda IHFI töötlema, et rannakäsipalli riietumisreegleid muudetaks.

Rannakäsipalli Euroopa meistrivõistlused Poolas. FOTO: Marcin Bulanda/imago images / Newspix/Scanpix

Norra käsipalliliidu juht Kåre Geir Lio sõnas NRK-le, et liidul on kõrini sellest, et mõned naismängijad keelduvad alaga tegelemast, sest peavad kandma liiga paljastavaid riideid.

«Varem ei ole sellele piisavalt tähelepanu pööratud,» sõnas Geir.

Taani - Ungari matš Dohas 2019. aastal. FOTO: {byline} via www.imago-images.de/imago images/Xinhua/Scanpix

Norra rahvuskoondise mängija Katinka Haltvik ütles, et teab naisi, kes on keeldunud mängmast just riietuse pärast. Tema meelest on on see tavaline, et naisatleedid oma välimuse pärast muret tunnevad.

Portugali ja Poola kohtumine EMil 2019. FOTO: Marcin Bulanda/imago images / Newspix/Scanpix