VIDEO ⟩ Hokiliiga NHLi kuulus kakleja viskas kindad käest ja armu ei andnud

Kaks meetrit ja kuus sentimeetrit pikk slovakk viskas teisipäevases kohtumises New Yorgi Islandersiga taas kindad käest. Võistkonnas «politseiniku» rolli täitev Chara tormas karistama New Yorgi mängijat Matt Martinit pärast seda, kui Martin oli slovaki tiimikaaslast Michael Rafflit jõhkralt selga taklanud.

«Selline ta juba kord on. Talle ei meeldinud, et tema kaaslast taklati. Me kõik austame seda, et ta meie eest välja astub ja niimoodi jääl korda hoiab,» ütles Laviolette.