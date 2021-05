ETTEVAATUST ⟩ Tõsine oht lemmiku tervisele: Lasnamäel leidis koer mürgitatud viineri

«Koeraomanik teavitas meid, et hiljuti oli tema koer Punaselt tänavalt leidnud viineri, mille ta ka kahjuks kiiresti alla kugistas. Loomal hakkas halb ja temaga mindi kiiresti kliinikusse. Loomakliinikus selgus, et viiner oli mürgitatud. Õnneks koer jäi ellu. Omanik tegi avalduse politseisse,» seisab hoiatavas postituses.

«Kallid loomaomanikud, hoidke oma koerte ja kassidega jalutades silmad lahti ja jälgige, mida teie loom maast otsib. Kui leiate kahtlase toidutüki, siis visake see palun prügikasti! Loomale tasub varakult selgeks õpetada sõna «ei» tähendus. Lisaks sellele õpetada, et maast toidu võtmine on keelatud,» rõhutab Eesti Loomakaitse Selts.