Eesti kurlingunaiskond kohtub reedel MMi avamatšis Hiinaga

Kokku osaleb MMil 14 võistkonda: Aasiat esindavad Hiina, Jaapan ja Korea, Põhja-Ameerikast on kohal korraldaja Kanada ja USA, Euroopast Itaalia, Rootsi, Saksamaa, Šotimaa, Šveits, Taani, Tšehhi ja Venemaa Kurlingu Föderatsioon (RCF). Valitsev maailmameister on 2019. aastast Šveits. Uus maailmameister selgub 9. mail, play-offid algavad 7. mail.

Võistkonna kapten Marie Turmann: «Loomulikult oleme õnnelikud, et saame osaleda MMil ja eriliseks teeb selle veel see, et MM toimub just maailma kurlingu Mekas Kanadas. Olen mõnede võistkonnakaaslastega osalenud 2012. aastal noorte taliolümpial, 2015. aastal juunioride maailmameistrivõistlustel, 2018. jõudsime kodusel EMil B divisjonis hõbedale ja aasta hiljem juba Euroopa meistrivõistluste A divisjonis kaheksa hulka, mis tagaski lõpuks pääsu MMile. Teekond siia on olnud piisavalt pikk, et osata igat hetke sellest võistlusest nautida, sest saame võimaluse mängida absoluutse maailma tipu vastu.»