SELGITUS ⟩ Kas valga vallavanem Karuse kangutati ametist terviseameti reegleid rikkudes?

28-aastane endine vallavanem aga korraldusega rahul ei olnud. Karuse väitel nõudis terviseamet, et igale istungisaalis viibijale peab olema tagatud 16 ruutmeetrit pinda ehk 2-meetri distantsinõude täitmine. «Inimesi oleks sinna tulnud vähemalt 35, tegelikult meil oleks vaja olnud mitu korda suuremat ruumi,» sõnas Karuse.

Elu24le antud kommentaaris kinnitab terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel siiski, et kuigi soovitused on jõus, et saa nemad selliseid istungeid ära keelata. «Vabariigi Valitsus ei ole piirangute kehtestamisel keelanud nn asutusesiseseid töökoosolekuid ja istungeid,» kinnitas ta.