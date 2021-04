VAATA VIDEOT ⟩ Päris kõhe: Ida-Virumaa mees sattus metsas kokku karuperega

Videost on näha, kuidas emakaru koos ühe pojaga edasi liigub, samal ajal kui teine neist maha jääb. Klipi teises pooles on kuulda ka, kuidas karuema annab maha jäänud pojale signaalhäälitsuse. Kuigi videot vaadates see ei selgu, kinnitas selle saatja Tarmo Nairis Eesti Jahimeeste Seltsile, et ka teine poeg jõudis emakarule lõpuks järele.