Vene keiser Nikolai II koos oma naise keisrinna Aleksandra Fjodorovna (seisab taga keskel) ja viie lapsega: Maria, Aleksei, Olga, Tatjana ja Anastassia. Foto on tehtud 1910

Muinasjutus võib saada vaeslapsest printsess, kuid tegelikkuses ei pruugi alati nii minna. Ajaloost on teada kuningakodasid, mida enam olemas ei ole. Küll on aga neil siniverelistel järglased, kellest suur osa on üsna tavalised kodanikud.