LUGEJA VIDEO ⟩ Mustamäe bussiga sõitnud härra lähenes maskinõudele eriti loominguliselt

Mustamäe bussis püüdis pilke hallipäine meesterahvas, kes kandis levinud kirurgilise või riidest maski asemel hoopis silmatorkavamat näokatet. Elu24-le värvika video saatnud lugeja märkis, et veel aasta tagasi oleks buss sellise vaatepildi peale tühjaks jooksnud, praegusel kummalisel ajal ei tee keegi aga väljagi. Küll aga ei saa videost täpselt aru, kas mees on stiilinõu küsinud pangaröövlitelt või sukeldujatelt.

Kuigi omapärane mask avaldab kahtlemata muljet, olgu siiski öeldud, et see ei vasta päris täpselt Eestis kehtivatele reeglitele. Ühistransporti kasutades tuleks katta nii nina kui ka suu, härral on viimane aga korralikult katmata.