VIDEO ⟩ Desiree Mumm Twitteri draamast: see pole okei, teil ei lähe läbi see asi!

Mumm pani oma Youtube'i kanalile üles selgitava video. «Nagu te nägite, siis mingid inimesed postitavad minu meelest kohatut asja Twitterisse. See on fine (okei – toim), kui te tahate seda teha, lihtsalt laske siis mul ka enda arvamust avaldada, kui te avalikult postitate midagi,» rääkis ta.

Mummu Tiktoki video tekitas Twitteri rahva seas palju vastukaja ning inimesed hakkasid julgelt oma arvamust avaldama.

mis värk selle noorema generatsiooni häbikultuuri ja konservatiivsusega on... kas ekre on reaalselt nii noori juba suutnud mõjutada või mis teid tibukesi vaevab? https://t.co/og25OTbeZU — CEO of baby fever 👶🏼 (@ingriin) April 26, 2021

Päriselt ei saa aru KUIDAS sa oled nii endast väljas, et keegi seksist tweetis, aga rahumeeli ignoreerid nt seda kuidas inimesi sotsiaalmeedias reaalselt bullytakse, äkki "kas su peiku petaks sind?" tee järka eksperiment kus "Kas su peiku ahistab naisi sotsiaalmeedias?" https://t.co/MRrCVPnXPG — Hele 🌙 (@Helendus) April 27, 2021

Desiree Mumm kasutab oma platvormi et maha teha avameelseid vaimukaid noori aga kui tweeditakse asjadest mis on olulised NT PERVERTIDEST FOTOGRAAFID VOI INIMKAUBANDUS siis preili on nagu pic.twitter.com/zR9OZjoibq — nymphadora (@tirebbe) April 26, 2021

Mummu sõnul oli väga silmakirjalik see, kuidas üks kritiseerija ütles, et naine valis Tiktokis kajastamiseks kõige mõttetuma teema ja oleks võinud rääkida palju olulisematest asjadest. Selle Twitteri säutsu alla pani Mumm lingi videole, kus ta on varem rääkinud pedofiiliast.

«Sellel tweet'il, kui ma seda nägin, nägemise hetkel, oli mingi kümme like'i (meeldimist – toim) äkki. Ma panin selle lingi ja mingit reaktsiooni sealt ei tulnud tundide jooksul. Mitte midagi. Ma läksin uuesti Twitterisse vaatama sedasama tweet'i ja sellel oli 22 like'i ja minu sellel vastusel, kus ma olin pannud tiktoki, kus ma räägin pedofiiliast, sellel ei olnud miskipärast mitte ühtegi like'i,» selgitas ta.

Tiktokkeri sõnul ei huvita teda laikide hulk, vaid tema jutu mõte on see, et need inimesed ei taha tunnistada, et ta räägib ka olulistel teemadel.

«See on uskumatu, kui palju nendest inimestest tõid sisse minu eelmise suhte ja minu misiganes isikuomadused, isegi minu välimuse. See on suht madal. See on see, et sul ei ole reaalselt nagu mitte midagi muud öelda teema kohta ja siis sa muutud isiklikuks. See lihtsalt näitab kõik ära.»

Mumm sõnas, et on absurdne, et Twitteri rahvas hakkas ründama teda kui isiksust. «Ma mõtlesin, et ma ei võta sõna rohkem, aga ma lihtsalt ei suutnud vait olla. See ei ole okei, teil ei lähe läbi see asi. Ma ei lase enda peal tallata lihtsalt sellepärast, et keegi saaks tunda ennast kuidagi paremini.»