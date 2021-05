Silvia Ilves tunnistas mõned päevad tagasi sotsiaalmeedias, et Maxima ettevõtmine võtab ta sõnatuks. «Millist piitsa siis need isikud saama hakkavad, kes valivad end mitte vaktsineerida? Ja millist präänikut siis pakutakse vaktsineeritud isikutele? Hakkame vaktsineerimise eest hüvesid jagama, kui muidu süstitud ei saa? Milleks kommionu mängida?» küsis naine avalikus postituses.

Ilvese sõnul kuulis ta Maxima kampaaniast tuttava kaudu. «Ma ei saa aru, muudkui vaktsineerime, aga numbrid ikka alla ei lähe! See on nii keeruline ja raske teema, et ei teagi, mida uskuda ja mida mitte,» selgitab tšellist. «See on absurdne, et vaktsineerimise eest hakatakse premeerima - seda pole varem tehtud,» lisab ta.