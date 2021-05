Siida sõnul seisnebki tema mure selles, et naabri koer öösiti haugub. «See on kolm aastat kestnud. Meil on valla esindajatega ka koosolek olnud. Seal olen mina koera haukumises süüdi jäänud, sest ma kasvatan rebaseid,» selgitab naine.

«Naabrimees ütles, et pangu ma oma rebasele rihm kaela. Siis ma küsisin, et kus on tõestusmaterjalid selle kohta, et mul siin rebane on? Tõestusmaterjale tal ei ole,» ütleb Siida.