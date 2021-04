Foto on illustratiivne.

Elu24 lugeja tähelepanu püüdis Pärnu sauna reklaam, mis juba kuulutab, et on avatud. Samas peaksid näiteks spaad veel esmaspäevani suletud olema. Keskuse esindaja tunnistas, et nad ajasid tõepoolest kerised kuumaks, sest rahvas pole kaks kuud pesta saanud.