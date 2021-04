Ettevõtja Priit Piilmann: Triin Tuula teatas, et peaksin talle üle kandma 500 000 eurot. Aega sain kaks nädalat

Avaldame ärimehe pöördumise muutmata kujul:

«Ma ei pea absoluutselt õigeks mingite isiklike probleemide lahkamist ajakirjanduse veergudel, kuid kui Triin Tuula on selle tee ette võtnud, siis vähemalt ei jää see patt minu hingele.

Olude sunnil peaksin siinkohal veidi selgitama mis ajendil siiani ilmunud kuulutus ja artiklid on tekkinud.

Veebruari alguses käis Triin Tuula esindaja minu esindaja juures ning esitas Triin Tuula poolse ettepaneku, et mina võiksin kanda Triin Tuula arvele 500 000 eurot, siis ei olevat temal ega lastel minu vastu ühtegi pretensiooni ega nõudmist ning ta loobub laste pärimisõigusest. See ettepanek oli minu arust väga jabur, ma ei saa aru kuidas saab enda heaolu nimel laste pärimisõigusest loobuda, pealegi ei ole see õiguslikult võimalik.

Aprilli alguses helistas mulle Triin ning teatas ise, et ma peaksin talle üle kandma 500 000 eurot, vastasel korral alustab ta minu vastu negatiivset PR kampaaniat ning hävitab mind ära. Ta andis mulle otsustamiseks kaks nädalat. Ütlesin talle, et mina väljapressimistele ei allu. Helistasin veel ja proovisin olukorda rahumeelselt ja läbirääkimistega lahendada, kuid seepeale saatis Triin järgmise sõnumi:

«Natuke hakkas mul sinust isegi kahju. Sul on veel aega üks nädal, et hoida ära totaalne kaos, mida me kumbki lõpuni kontrollida ei suuda. Triin Suuremeelne»

Triin Tuula pojaga FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Paar päeva hiljem sain järgmise sõnumi: «Hakkas pihta. Keegi on erinevatele ajakirjadele saatnud vihjed ja nüüd soovivad nad minu kommentaari. Otsusta juba ära, siis ma tean, mida rääkida. Kõik sõltub nüüd sinust.»

Saatsin sõnumi ja küsisin, mida ma pean ära otsustama kuid kirjalikult ma Triinult sellele vastust pole saanud.

Seepeale ongi ilmunud kuulutus Postimehes (et tekitada ajakirjanduses huvi). Edasi on ilmunud kaks artiklit Kroonikas kuid karta on, et neid tuleb veel.

Tulles tagasi ilmunud artikli pealkirja juurde «Triin Tuula paljastab, et Eesti üks rikkamaid mehi on ta lastega üksi jätnud» vastab tõele, suhe Triinuga on läbi saanud juba ammu ja seda teab ta isegi, see suhe ei ole lõppenud nüüd nagu pealkirjast võib lugeda. Lastega on teine lugu, tütar on veel hetkel liiga väike ja suhe temaga selgub tulevikus, Johannesega olen kohtunud regulaarselt, kahjuks peab tõdema, et viimase aja erimeelsused Triinuga on suhtlusele oma jälje jätnud.

Kuidas ikkagi Triin Tuula sellises olukorras hakkama saab? Olen ostnud ühe korteri Triin Tuulale (õigemini andnud selleks raha), seda korterit saab Triin välja üürida lisaraha teenimise eesmärgil. Teise, nelja toaga korteri, olen ostnud lapse nimele milles Triin lastega ka elab, mõlemad korterid asuvad kesklinnas. Olen ostnud auto ja andnud erinevaid summasid kohustuste täitmiseks, kõik kokku üle 400 tuhande euro. Maksan lastele regulaarset elatisraha, mis katab nende kõik vajadused ja jääb veel ülegi. Kuid tundub, et sellest kõigest on Triin Tuulale veel vähe.