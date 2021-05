Möödunud reedel kogunes 6000 peolist ühte Liverpoolis asuvasse laohoonesse, et pidada maha üks korralik kaks päeva kestev pidu. Peolised ei pidanud vahemaad hoidma ega maske kandma, küll aga oli enne sisenemist vaja ette näidata negatiivne koroonatest. Mida tähendab see aga Eesti klubide jaoks? Kas varsti on lootust jälle ennastunustavalt pidu panna?