Toompea protestijate saaga jätkub: vanamemm esitas politseile valeandmeid ja pani lapse kerjama

Videos selgitab vanamemm, et politsei pidas ta tänavanurgal seismise tõttu kinni ja küsis temalt dokumenti - seda naisel aga kaasas polnud. Lisaks mainib memmeke, et politsei süüdistas teda lapse kerjama sundimises.

Kesklinna joskonna välijuht Marko Villemson kinnitas, et neile teatati Nevski katedraali juures kerjanud lapsest juba nädala eest. «Politseinikud tegid kindlaks, et umbes kümneaastase lapsega on koos ka vanem naine, kes ütles end olevat lapse vanaema,» lisas ta. «Pärast politseinikega rääkimist laps ja vanem naine lahkusid. Hiljem kontrollides tuli välja, et naine oli oma isiku kohta andnud valeandmed.»