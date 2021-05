VIDEO ⟩ Zevakin meenutas aasta tipphetki: sain väga huvitava ja ähvardava kõne!

Youtube'is ilma tegev suunamudija Andrei Zevakin avaldas uue video, kus vastab viimase tormilise aasta jooksul toimunu kohta. Noormehe sõnul on täpselt aasta möödunud esimesest reaktsioonivideost.

Nende skandaalsete klippidega ongi talle kogunenud ligi 170 000 fänni. «Ma andsin mingit koolitust, rääkisin Youtube'ist, kuidas see toimib,» meenutas ta. Sinna sobiva praktilise näitena panigi Zevakin reaktsioonivideo üles, mis läks aga lendama.

«Iga nädal mingi 100 000 vaatamist - täiesti hullumeelne!» muljetas ta. Samuti lubas Zevakin, et sellised klipid ei kao kuidagi. Õnnekombel on alati ideid ning ka madalseisud ei hirmuta ära.

Samuti tundsid paljud vaatajad huvi, kas tal plaani ka ise skandaalses suhtesaates osaleda on. «Ma lähen kindlasti 'Rannamajja' nüüd, kui vallaline olen!» lõõpis ta. Vähe polnud ka neid, kes värskelt vallalise Zevakiniga välja tahaks minna. «Robiniga siin ka arutasime, et kui toorelt ikka mõned tüdrukud peale lendavad!» naeris Zevakin, kuid lubadusi ei andnud.

«Kui see 'Tagi mind' video oli, sain ma ikka väga huvitava ja ähvardava kõne,» muheles juutuuber. Rahulolematu tegelane helistas kell 2 öösel. «Sa oled Andrei või? Päris julgelt võtsid sõna seal videos. Kus sa oled, Tallinnas või? Võiks kokku saada, räägime veits, mul on sulle üks pakkumine.» meenutas Zevakin vestlust.

Kõige positiivsema asjana meenutas Zevakin aga Eesti Laulul tulnud üllatavalt head kohta Pluuto ja «Wingmaniga». «See oli uhke tunne, et me nii kaugele jõudsime,» meenutas ta ja kinnitas, et ilmselt enne rahule ei jää, kui Eesti Laulu ei võida.