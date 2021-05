Tige emme kamandas liiga palja pepuga tiktokkeri Hawaii rannast minema

Noor ameeriklanna kirjeldas, et võttis rannas rahulikult päikest, kui kuulis üht vanemat naist oma mehele ütlemas, et «see talle ei sobi». Savannah tegi silmad lahti ja tõstis pea, et aru saada, mis naisele pahameelt valmistab, ning suureks üllatuseks nägi ta, et pahane emme vaatab just talle otsa.