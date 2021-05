Tallinnas Nõmmel asuval kalmistul jalutamas käinud lugeja kirjeldas Elu24-le šokeerivat vaatepilti, mis haudade vahel avaneb. Silma järgi hinnates on lahkunuid nii palju, et surnuaeda on tulnud liiva peale laiendada. Värskeid pärgadega kaetud kalmukünkaid on kümneid ja kümneid üksteise järel. Silma torkab seegi, et sünniaastad hauaplaatidel ei kuulu ülemäära eakatele.