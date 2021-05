VIDEO ⟩ Londonist Abijasse kolinud Kymbali näeb oma tulevikku Eestis: siin on väikesed asjad, mida Londonis pole

Kymbali isa on Ghana päritolu, kuid ta ema on paljudele eestlastele tuntud laulja Reet Kromel, kes juba ammu Eestist Londonisse läks ja seal hoopiski enda muusikakooli peab. Seega ei pruugi tulla üllatusena, et Kymbali on isegi muusika sees üles kasvanud ning töötab praegu Abija lasteaia muusikaõpetajana. «See on väga hea kogemus,» ütleb ta.

Kymbali otsus Eestisse tulla on suuresti seotud just tema siinsete juurtega. «Ma tahan oma emakeele selgeks õppida ja mulle meeldib rahulik elu,» kiidab ta elu Eestis. Kymbali, kes kasvas üles ingliskeelses keskkonnas, õppis eesti keelt suuresti läbi laulude. «Ma arvan, et ma laulsin rohkem eesti keeles, kui rääkisin,» ütleb ta, kuid lisab, et tema kodune keel meenutas siiski mingil määral eesti-inglise segakeelt.

Eesti muusikasse armunud Kymbali sõnul on eesti keel väga voolav ja meloodiline. «Ma ei taha, et need laulud unustatakse. Ma tahan, et eesti keel säiliks ja see on põhjus, miks ma õpin neid lugusid praegu eesti keeles,» räägib Kymbali, kes saadab oma lauluvideoid Londonis elavatele sõbrannadele, kellele need väga meeldivad, ehkki nad sõnadest aru ei saa.