KUUM TREND ⟩ Vedela klorofülli joomine on vallutanud TikToki, arstid aga vangutavad pead

Aeg-ajalt võtavad sotsiaalmeedia üle erinevad trendid, mis kaovad sama kiirelt, kui tulid. Nüüd on TikToki vallutanud vedela klorofülli joomine, mis mitmete sõnul on ravinud nende akne, aidanud kaalukaotusega ja suisa elimineerinud ebameeldivaid kehalõhnu. Mis on see uus «imeravim», mida mõjuisikud promovad?