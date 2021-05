PILDID ⟩ 19-aastane lauljatar Billie Eilish näitas ennast täiesti uuest küljest

USA lauljatar Billie Eilish sai tuntuks kuus aastat tagasi, kui oli kõigest 13-aastane. Teismeeas sai Billie palju meedia tähelepanu ja ta otsustas stiili kasuks, mis varjas tema keha. Kuigi paljud on lauljatari otsust mõistnud, on Billie saanud ka vihaseid pilke, kui ta on kandnud midagi paljastavamat, vahendab Complex.