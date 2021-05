«Rannamaja: rajus reedes» osalenud Randar: see saade on pooleldi skriptitud

Saates otsiti kaaslast Tallinnast pärit Singale. Peol leidis naine endale silmarõõmu tuntud suunamudija Enni Britta näol. See liit jäi aga lühikeseks, sest ilmus välja Enni Britta juutuuberist kavaler Randar Luik, kes ei olnud naise uuest silmarõõmust just vaimustuses.

Kuna mees on Zevakini tuttav, siis helistas juutuuber talle, et veidi siseinfot saada. Luige sõnul oli saade pooleldi jama. «Mind ju pandi sinna saatesse sisse niimoodi, et mul mingit lepingut ega midagi ei olnud.»

Luik räägib, et saate osaline Singa nuttis lava taga, et see saade on väga halb. «Et teda räigelt surutakse seal, et tal on nagu mingi kohustus seal mingi vennaga ära minna. Enni pakkus välja, et tule minuga ise hotelli, siis sa ei pea mingi kutiga minema.»

Mees rõhutab, et see saade on 99 protsenti jama. «Nad kirjutasid sinna kuidagipidi mingisuguse asja sisse. Me Enniga olime tülis küll, aga ma ei öelnud seal kaamerasse, et kuule, sa ei lähe kuskile. Ma rääkisin Enniga ju oma asjadest lava taga. Ma ei tea, kuidas nad selle üldse sinna saatesse panid.»