Toitumisnõustaja Erik Orgu dr Simeonsi dieedist: seda ei saa tervislikuks nimetada

Dr Simeonsi dieedis reklaamitakse, et inimene võib 40 päevaga kaotada 15 kilogrammi. Kas nii kiire kaalulangus on tervislik?

Ilmselgelt on see liiga suur kaalukaotus nii väikse aja jooksul ja tervislikuks seda nimetada ei saa. Tervislik oleks alla võtta keskmiselt kilo nädalas. See varieerub nüüd inimeste puhul. Oleneb, kui suur on inimese lihasmass, mis on ta vanus ja nii edasi. Kuskil pool kilo kuni kilo nädalas on täiesti mõistlik.