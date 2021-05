VIDEO ⟩ Väliterrasside avamist saatis Otepääl korralik lumesadu

Valitsus leevendab järk-järgult Covid-19 piiranguid juba alates 26. aprillist ning tänasest on lubatud ka toitlustusasutuste väliterrassidel kohapeal einestada. Kahjuks ei tulnud piirangute leevendamisega kaasa head kevadilma ning tänane päev on üle Eesti üsna kehv. Soojakraade on Tallinnas näiteks 5,5, Viljandis 2,3 ja Tartus kõigest 2,1. Pärnus ja Kuressaares on veidi soojem, umbes 7 kraadi, vahendab ilmajaam.postimees.ee.