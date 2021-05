PILTUUDIS ⟩ Lauri Pedaja sai isaks: mul on silmad kogu aeg rõõmust märjad

«Au ja kiitus mu kullakallile Gethelile, kes tegi spordikeeli suurepärase soorituse. Kui tavaliselt on esimene sünnitus naiste jaoks maraton, siis Gethel tegi selle asja ära n-ö staadioniringiga. Minul polnud teha muud kui raja ääres lipuga lehvitada ja hõisata go Gethel! Sa oled vapper, sa oled vägev ja sa saad sellega hakkama. Ja ta saigi hakkama... ning kuidas veel,» kiitis Lauri ja lisas: «Oleks see olümpia, siis ta oleks kullaga koju tulnud... aga see ei ole olümpia ja ta ei tule koju väärismetalliga, vaid millegi veel paremaga, meie päris oma tütrega. Imeline!»

«Mul on silmad kogu aeg rõõmust märjad ja ma armastan oma kaasat veel rohkem kui kunagi varem... ja loomulikult on minu elus nüüd uus suur armastus, kelle kaitsja, hoidja ja sõber ma olen oma elupäevade lõpuni.»

Lõpetuseks lisas Lauri kõigile soovituse: «Tehke lapsi. See on sõnulkirjeldamatult võimas tunne.»

Pikalt koos olnud Pedaja ja Burlaka kihlusid 2020. aasta mais. «Me oleme timminud juba üle 5 aasta. Iga päevaga on meie suhe muutunud tugevamaks ja kindlamaks. 2 kuud kodus ninapidi koos istudes sain aru, et vat, tema on just see naine, kellega ma tahan lapsi saada ja pere luua,» kirjutas Pedaja toona.