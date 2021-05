Eakad põgenesid toetatud elamise keskusest morse abil

Mees ja naine, kellest mõlemal on kas dementsus või Alzhemeri tõbi, suutsid märtsis Lebanoni linnas eakatekeskuse turvartud osast põgeneda tänu sellele, et mehele meenus, kuidas ta teise maailmasõja ajal kasutas morsekoodi, mis on lühikestest ja pikkadest signaalidest koosnev telegraafikood, kirjutab tmz.com.