TV3 vahetab turundusjuhti. Ametist lahkuv Kadi Poll kirjeldab töötempot: migreenihood ja igaõhtune palavik

Tänasest on TV3 Grupi tele-, raadio- ning online-kanalite turundus- ja kommunikatsioonijuhi ametis Annely Adermann , kes on telekanaliga seotud 1996. aastast saati. Telekarjääri alustas ta 1993. aastal ETV saatejuhina. Senine turundusjuht Kadi Poll astub vastu uutele väljakutsetele, seisab TV3 ametlikus pressiteates.

Ka Poll on paljudele teleekraanilt tuttav, ehkki mitte uudisteankru või reporterina, vaid muusikuna. 2019. aastal osales ta Eesti Laulul, kus jõudis lauluga «Believe» finaali Saku suurhalli lavale. Tänavu märtsis ilmus tema ja Púr Múddi singel «Fly High». Artistinime Kadiah all tegutsev lauljatar andis esimese loo välja juba 2011. aastal, kuid on viimased kaheksa aastat pidanud päevatööd TV3s.