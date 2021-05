KUMMALINE VIDEO ⟩ Roosast Ladast välja karanud kõlariga tüüp käivitas Noblessneris välkpeo

Selgub, et omapärase performance'i korraldasid DJ Cityflash ehk Meelis Eskola ja lauljatar Laura-Ly Uussaar, kellel tuleb sel reedel välja uus laul «Reede». Tegemist on eestikeelse kaveriga briti DJ-de Ritoni ja Nightcrawlersi hitist «Friday». Tänavu veebruaris välja antud lool on YouTube'is juba üle 23 miljoni kuulamise. Kodumaises versioonis teevad kaasa räppar Supa ja TikToki staar Piltpull.