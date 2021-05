Microsofti asutaja Billi ja filantroop Melinda lahutuspaberitest ilmneb, et väidetavalt oli nende abielu «lõplikult purunenud». Lahutuspaberid andis sisse 56-aastane Melinda ning mitu aastakümmet abielus olnud paar elab juba praegu eraldi, vahendab The Sun.

Kõige suurem küsimus, mis paljude mõtteis, on muidugi see, et kuidas jagunevad lahutuse käigus miljardid dollarid vara? 65-aastase Billi vara väärtust hinnatakse 124,2 miljardile dollarile, tänu millele positsioneerub ta maailma rikkaimate seas neljandale kohale. Melindal ja Billil pole