«Eesti selgeltnägijate tuleproovi» võitja Merily Timmer ning tema juhendaja maag Geit on viimasel ajal tihti koos figureerinud. Tundub, et nad on saate salvestamise ajal üsna lähedaseks saanud. Kas tegemist võib olla uue kuuma ja maagilise paariga?