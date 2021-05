«Tahan näidata nende piltidega, et noorus on ilus aeg,» kommenteerib Silvia. Naise sõnul on tegu eneseväljanduse ja hobiga ning talle meeldib väga ilu läbi kunstiliste piltide jagada. «Vanasti oli naise keha selline ilu sümbol, tänapäeval paljud vaatavad ja mõtlevad, et mis mõttes sa jagad nii,» ütleb Silvia, kelle sõnul võiks normaliseerida pesupiltide postitamise, sest bikiinides pildid rannast on ju ühiskonnas väga aktsepteeritud.