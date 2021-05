Ameerika Ühendriikide kosmoseagentuuri NASA Parker päikesesond (Parker Solar Probe) püstitas kiirusrekordi, liikudes Päikese juures kiirusega 532 000 kilomeetrit tunnis ehk 150 meetrit sekundis. See on 0,05 protsenti valguse kiirusest, mis on c ≈ 300 000 000 meetrit sekundis.